Сегодня, 13 ноября, на набережной реки Урал под открытым небом проходит турнир по шахматам среди школьников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". shahmaty8Это заключительный этап турнира среди школьников в пяти возрастных категориях. Финальные игры проходят в формате "стенка на стенку", то есть в гигантские шахматы играют команды по пять человек в каждой. Из-за того что многие школьники на занятиях, в одной команде играли и дети в возрасте 7-8 лет, и подростки. - В турнире по шахматам, посвященному Дню первого президента, играют три команды центра внешкольной работы, - рассказал руководитель шахматной школы ЦВР Александр ВОЛОДИН. - Мы провели классический контроль чемпионата города и отобрали лучших ребят, конечно, сегодня все прийти не смогли, поскольку начались занятия в школе. По словам Александра ВОЛОДИНА, в ЦВР на сегодняшний день три тренера, у которых занимаются около 400 детей. Кроме того, школьники занимаются и в двух филиалах центра внешкольной работы, плюс тренеры преподают шахматы на факультативах в нескольких городских школах. Самому маленькому участнику турнира всего шесть лет. - Вообще, мы набираем ребят с 6 лет, но если ребенок что-то умеет, то можно и раньше, - говорит Александр ВОЛОДИН. - Правильно, когда ребенок начинает заниматься дома, когда первые азы получает в семье. Например, очень хорошая традиция у грузин, у которых невесте на свадьбе дарят комплект шахмат и поэтому у них столько чемпионов мира. Чтобы заниматься шахматами, у ребенка должно быть горячее желание научиться играть. Среди маленьких участников был 7-летний Вова ШУКОВ, который на вопрос "когда же ты начал заниматься шахматами" ответил: "Не помню, давно, я маленький был". - Вова начал заниматься шахматами с трех лет, - рассказала мама Вовы ШУКОВА Елена. - На шахматы в центр внешкольной работы ходил старший ребенок, и Вова все время ходил вместе с ним. Его не брали, потому что было всего три года, но он все равно ходил и занимался, а в 4 года его уже приняли в шахматную школу. Как говорит наш тренер "у него глаза горят, когда он играет в шахматы". shahmaty1 shahmaty2 shahmaty3 shahmaty4 shahmaty5 shahmaty6 shahmaty7 shahmaty9Фото Медета МЕДРЕСОВА