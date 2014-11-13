Окончание моратория в Казахстане не повлечет массовых проверок МСБ
Окончание моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса не повлечет массовых проверок, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя Департамента государственных доходов Астаны Абылкаира Скакова.
"После окончания моратория никаких повальных, плановых, внеплановых проверок не будет. Это принципиальная позиция руководства Комитета государственных доходов, которой будут строго придерживаться все территориальные органы госдоходов на местах. Напротив, мы прекрасно осознаем: не фискальным давлением, а установлением контроля со стороны общества и граждан можно добиться понимания от предпринимателей, что конкурировать за счет нарушения закона - это неправильно и недальновидно", - сообщил в ходе брифинга Скаков, отметив, что списки злостных нарушителей будут составляться и передаваться в Национальную палату предпринимателей.
В свою очередь заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Нуржан Альтаев отметил, что на сегодняшний день речи о продлении сроков моратория на проверки МСБ нет. В следующем году изменится сама система проверок.
"В 2015 году уже плановых проверок, как таковых, не будет. Система этих проверок в следующем году поменяется. Если вы предприниматель - это еще не факт, что к вам придут с проверкой. Но будут учитываться факторы риска. То есть, есть ли риск возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций на вашем объекте, риск отравлений и так далее. Учитывая эти факторы, сейчас разрабатываются соответствующие правила. Будет градация предпринимателей. Где высокий фактор риска, там будут определенные проверки. Где этот риск низкий, туда с проверками приходить не будут, но до первого возникновения нарушения закона", - разъяснил Нуржан Альтаев.
В ходе брифинга напомнили о том, что до завершения срока действия моратория осталось полтора месяца и поделились информацией о том, чем занимаются фискальные органы, пока действует запрет на проверки бизнеса.
"Сотрудники проверочного блока переориентированы на углубленную аналитическую работу, камеральную работу и другие организационные направления. Была проведена сплошная инвентаризация баз данных налогоплательщиков, участников ВЭД, была проведена принудительная ликвидация через суды бездействующих налогоплательщиков. Таких по столице более 10 тысяч", - сообщил руководитель Департамента государственных доходов.
Напомним, в феврале текущего года Нурсултан Назарбаев подписал указ и объявил мораторий на проведение проверок субъектов МСБ. Он вступил в силу 2 апреля и продлится до 1 января 2015 года. "Это реальная помощь каждому казахстанцу, который ведет бизнес. Забота о постоянном улучшении условий работы предпринимателей всегда будет в центре внимания государства. Это еще один важный шаг на пути к вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира. Уверен, что данная мера и выделение государственных средств на развитие предпринимательства придадут импульс для роста нашей экономики, увеличения числа рабочих мест и повышения благосостояния всех казахстанцев", - отметил Нурсултан Назарбаев, объявляя о решении ввести мораторий.
