Об этом  13 ноября и.о. директора ЗКОФ Нацбанка Галия САТЫБАЛДИНА заявила в ходе круглого стола, который посвящен месячнику финансовой грамотности населения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". nacbank- Одной из ключевых задач Национального банка является обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение уровня финансовой грамотности, - рассказывает и.о. директора Нацбанка РК Галия САТЫБАЛДИНА. - Ни для кого не секрет, что ежедневно мы сталкиваемся с такими фактами, когда люди, получая кредит, не глядя на документы, взваливают на себя непосильные обязательства, а потом начинаются проблемы, и от этого страдает имидж как нашего государства, так и, в частности, банковской системы. Об этом на днях в своем послании говорил президент. Он затронул тему проблемных кредитов, которые в последующем планируется выкупать. Также и.о. директора рассказала, что за круглым столом собрались представители партий и общественных организаций, которые зададут все интересующие их вопросы по кредитованию. Первым свой вопрос задал заместитель директора филиала КНПК Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ. - Мой вопрос касается кредитов в области сельского хозяйства "Агробизнес-2020". Мы провели исследования крестьянских хозяйств и крестьянских подворий по ЗКО. И всем им задавались только два вопроса: брали ли вы льготные кредиты по лизингу на крестьянские нужды и если нет, то что мешает. И такая же ситуация про кредитование "Агробизнес-2020". Выяснилось, что только один предприниматель в Теректинском районе взял в кредит по лизингу комбайн за 9 млн тенге под залог жилого дома, а теперь из-за скачка курса доллара он должен выплатить 11 млн тенге. На сегодняшний день он обратился к нам с просьбой помочь ему, так как он понес убытки в этом году и не может выплатить данную сумму, поэтому он готов отдать обратно комбайн и оставить занятие сельским хозяйством, - говорит Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ. - Помимо этого, есть и другие предприниматели, которые хотели бы взять кредит по лизингу, но не имеют возможности, так как в залог не берут саманные дома, а в поселках в основном дома именно из самана. В заключении хотел бы предложить на рассмотрение вопрос о создании государственного сельскохозяйственного банка. По словам заместителя директора филиала КНПК, все коммерческие банки с неохотой предоставляют кредиты сельскохозяйственникам, потому что риск по своевременной выплате очень высок. И. о. директора местного Нацбанка Галия САТЫБАЛДИНА пообещала помочь разобраться с вопросом теректинского бизнесмена. С 13 ноября по 18 декабря в рамках месячника повышения финансовой грамотности в отделении Нацбанка будет работать общественная приемная, куда горожане могут обратиться по любым интересующим их вопросам.