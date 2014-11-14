Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Атырауский областной суд. Иллюстративное фото с сайта wikimapia.org Иллюстративное фото с сайта wikimapia.org Гражданин Таджикистана был задержан пограничным нарядом при проверке документов в поезде сообщение «Москва-Душанбе». На пограничном пункте пропуска «Аксарайский-железнодорожное» (Россия) и «Ганюшкино-железнодорожное» (Казахстан) он предъявил паспорт своего брата. Видимо, надеясь, что погранцы не найдут «10 различий». Или же полагаясь по наивности, что поздний срок проверки сыграет ему на руку, так как проверка проходила в полтретьего ночи. В итоге гражданин Таджикистана был задержан и передан суду за умышленное незаконное пересечение государственной границы без установленных документов и надлежащего разрешения. Гуманный суд нашей страны, рассмотрев данное дело, признал его виновным, но учел различные смягчающие обстоятельства. Иностранец отделался легким испугом и штрафом в 100 МРП, а это более 185 тысяч тенге.