- В области к отопительному сезону выполнены все запланированные мероприятия по подготовке объектов. Созданы запасы материально технических ресурсов, необходимых в случае возникновения аварийных ситуаций. Областной план учений «Қыс-2014» выполнен в полном объеме. Органы управления Западно-Казахстанской области готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций зимнего периода, – отметил аким ЗКО. По окончанию селекторного совещания, где докладывались все регионы, НОГАЕВ выразил благодарность всем участникам учении «Қыс-2014». - Выражаю благодарность всем участникам сегодняшних учений. Отмечу слаженную работу спасателей, априори это ваши должностные обязанности. Управления и спасательные службы области показали готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуации в зимний период. Работа заключается не только в ликвидации, а в предотвращении. Нужно предотвращать ЧС, а не героически его ликвидировать - вот основная задача. Главными ценностями всех служб ЧС всегда была и остается человеческая жизнь, – сказал НОГАЕВ, обращаясь к участникам учении «Қыс-2014». Не обошлось и без критики в адрес некоторых руководителей, отсутствовавших на объектах учений. - Это ваше отношение к своей работе, и это говорит уже о многом, - сказал аким области, обращаясь к некоторым руководителям предприятий. - Алмаз Бектович, объяснительные мне! - поручил аким своему заместителю Бадашеву. Само совещание закончилось под бурные аплодисменты. Под занавес встречи в актовый зал был приглашен, которому был зачитан поздравительный адрес от замминистра МВД Владимира БОЖКО. - Кадыр Уапович, мы с вами проработали 7 лет, и за все время службы Вы зарекомендовали себя только с положительной стороны. В работе отметились как ответственный руководитель, способный сплотить коллектив. Удачи Вам и новых свершений! – поздравил аким ЗКО Кадыра Бисембаева. Зал хлопал стоя, провожая экс-руководителя ДЧС ЗКО. Напомним, в октябре в правительстве Казахстана прошла реорганизация, в ходе которой МЧС было объединено с МВД. На встрече стало известно, что в стране 3 руководителя региональных ДЧС покинули свой пост после объединения.