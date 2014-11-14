В Атырау огласили приговор фигурантам дела Бергея Рыскалиева
Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области огласили приговор по нашумевшему уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего акима области Бергея Рыскалиева и ряда чиновников, сообщает корреспондент Tengrinews.kz из Атырау. Расследование дела длится с 2012 года. Процесс начался в январе текущего года. фото с сайта azh.kz
Решением суда к различным срокам приговорены экс-госслужащие.
- Бывший аким Атырау Аскар Керимов признан виновным и осужден на три года. По другой статье он оправдан. Бывшему заместителю акима области Аскару Абдирову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, также ему запрещена работа на государственной службе в течение семи лет. К 14 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества, а также лишением права занимать руководящие должности в течение шести лет приговорен бывший первый зам региона Болат Даукенов. Экс-начальник Управления строительства Нурлан Кенжебеков осужден на 6 лет колонии общего режима. Бауржан Джайсанов, ранее занимавший пост начальника Управления энергетики, осужден на 7 лет колонии общего режима. Бывший заместитель начальника Управления строительства Ибрагим Амиров получил 4 года лишения свободы", - сообщает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.
Напомним, на скамье подсудимых 22 человека. Это бывшие заместители акима, должностные лица и руководители частных организаций, которые обвинялись по шести статьям Уголовного кодекса Казахстана: "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней", "Служебный подлог", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Присвоение и растрата чужого вверенного имущества", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем" и "Лжепредпринимательство".
По версии следствия, Бергей Рыскалиев в должности руководителя области совершил тяжкие коррупционные преступления против государственной службы и неоднократно похищал государственные денежные средства в крупном размере. Установлено, что в результате совершенных преступлений государству был причинен ущерб на сумму более 70 миллиардов тенге.
Отметим, ранее в ходе прений сторон государственный обвинитель запросил от 8 до 18 лет для фигурантов дела. Самый большой срок - 18 лет - для бывшего первого заместителя акима Атырауской области Болата Даукенова. Для других подсудимых обвинение просило наказание в виде лишения свободы на следующие сроки: бывшему замакима области Аскару Абдирову - 15 лет, экс-акиму Атырау Аскару Керимову, начальнику управления строительства Нурлану Кенжебекову и начальнику управления энергетики Бауржану Джайсанову - 14 лет каждому. Заместителю начальника Управления строительства Атырауской области Ибрагиму Амирову - 10 лет лишения свободы. Начальнику управления финансов Бауржану Джантемирову - восемь лет. Примерно такие же сроки сторона обвинения просила назначить для подсудимых из числа подрядчиков.
Суд Атырау в начале 2013 года выдал санкцию на арест Бергея Рыскалиева. Однако до сих пор неизвестно, где скрывается он и его родной брат Аманжан Рыскалиев - экс-депутат Мажилиса.
Отметим, 16 августа 2012 года Указом Главы государства Бергей Рыскалиев был освобожден от должности акима Атырауской области по состоянию здоровья. Он занимал кресло главы региона с октября 2006 года.
