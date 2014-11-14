О программе премии ЗКО «Лидер года-2014» рассказали сегодня, 14 ноября, в управлении по молодежной политике, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". bolashak - Областная молодежная премия "Лидер года" проводится с 2008 года и главной целью является содействие пропаганде молодежной политики, - сообщил руководитель информационно-аналитического отдела Нурлыбек ДАУМОВ. - Данный конкурс выявляет лучших претендентов по 11 номинациям. Одиннадцатой стала номинация "Прорыв года", ее члены комиссии выбирают сами. Участники должны подать заявку для участия в конкурсе и сдать соответствующие документы. Для отбора претендентов назначена комиссия конкурса, которая определяет победителей. В состав комиссии входят представители местного предпринимательства, журналисты, преподаватели вузов. По словам Нурлыбека ДАУМОВА, есть номинации такие как «Лучший молодой учитель», «Лучший студент», «Лучший молодой журналист» и прочие. В конкурсе могут принять участие студенты и молодые люди до 29 лет. Заявки на участия принимаются до 28 ноября в ЗКАТУ им. Жангир хана, кабинет 201. Видео Ербола АМАНШИНА  