Сегодня, 14 ноября, возле СОШ №22 сотрудники управления административной полиции ДВД ЗКО провели мероприятие "Стань заметнее", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, с 10 по 16 ноября проходит республиканская акция "Неделя безопасного движения". - Акция "Стань заметнее" проводится для детей, и для этой цели мы использовали ростовую куклу Спанч Боб, чтобы она в более доступной игровой форме донесла до наших несовершеннолетних пешеходов и их родителей о необходимости декорирования верхней одежды светоотражающими элементами, - рассказала инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Это необходимо, в первую очередь, для безопасности самих маленьких пешеходов, потому что в ночное время в свете фар ребенка можно увидеть только в 50 метрах, а светоотражающие ленты дают такой эффект, что свет фар, оттолкнувшись от этого покрытия делает детей заметнее за 150 метров, что, конечно, сокращает вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия. По словам Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, посчитав, что они дети по сравнению с наставлениями обычного человека, будет гораздо интереснее слушать словам мультипликационного героя, пригласили на акцию Спанч Боба. Ростовая кукла вместе с полицейскими раздавала светоотражающие ленты, календари, блокноты и буклеты на тему безопасного дорожного движения. - С начала нынешнего года по области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в них погибло 4 ребенка, еще 48 было ранено, - рассказал инспектор обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности УВД г.Уральск Берик МУЛДАШЕВ. - За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 75 ДТП, в которых погибли 5 детей, и был ранен 81 ребенок. Фото Медета МЕДРЕСОВА