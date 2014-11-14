Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   фото с сайта www.torange.ru фото с сайта www.torange.ru Житель Иргизского района Дулат МЫРЗАГАЛИЕВ утром 9 ноября вышел из дома, чтобы объездить лошадь. Но обратно уже не вернулся. На следующий день  родители парня обратились в полицию. Дулата объявили в розыск. В поисках подростка был задействован весь личный состав Иргизского РОВД и местная исполнительная власть. И вот спустя 4 дня Дулат нашелся. Его обнаружили верхом на лошади на границе с Кустанайской областью. Оказывается, все это время необъезженная лошадь носила Дулата на себе, не давая возможности парню даже просто слезть на землю. Когда полицейские его все-таки нашли, он был на грани истощения.