— Начиная с 2001 года АО «СНПС-Актобемунайгаз» приняло обязательства и несет затраты на содержание автодороги Кенкияк-Жанажол (от поселка Кенкияк и далее по территории месторождения Жанажол), поскольку дорога имеет важное значение для обеспечения деятельности нефтегазового производства. Общество инвестировало на эти цели более 30 млн долларов США. Ежегодная сумма инвестиций Общества на дорожные работы составляет около 3 млн долларов США, в том числе только на зимнее содержание автодороги Кенкияк-Жанажол Общество затрачивает порядка 68 млн тенге, — сообщает пресс-служба. В целях сохранности дороги, поддержания ее надлежащего технического состояния, организации безопасности дорожного движения и сохранения окружающей природной среды Общество предлагает коммерческим организациям, которые следуют транзитом по участку автомобильной дороги Кенкияк-Жанажол на добровольной основе заключить Соглашение о долевом участии в содержании указанных участков автомобильной дороги, обслуживаемых Обществом. Стоит обратить внимание, что это касается только коммерческих компаний, которые совместно с АО «СNPC-Актобемунайгаз» пользуются данной автодорогой и также заинтересованы в ее надлежащем качественном состоянии. Что касается владельцев личного транспорта близлежащих населенных пунктов (Сага, Шенгельши, Кожасай, Жагабулак), то они проезжают беспрепятственно, проходя процедуру регистрации. — Более того, хотелось бы отметить, что рассматриваемый участок автомобильной дороги ведет к контрактной территории Общества и заканчивается на контрактной территории Общества, не соединяя какие-либо населенные пункты. Поскольку объекты и вся инфраструктура, расположенные на контрактной территории Общества, по которой пролегает автомобильная дорога, являются взрывопожароопасными для контроля ввоза и вывоза товарно-материальных ценностей, а также контроля добываемого сырья, Общество строго контролирует всю технику, проезжающую по данным дорогам. С этой целью непосредственно перед въездом на месторождение Жанажол был установлен контрольно-пропускной пункт, — сообщает пресс-служба. Из сообщения следует, что Необходимость создания контрольно-пропускного пункта в предоставленном акиматом месте обоснована, прежде всего, наличием таких стратегически важных объектов, как Жанажольский нефтегазоперерабатывающий комплекс (ЖНГК), продукцией которого — товарным газом и сжиженным газом — обеспечиваются потребители Актюбинской области и регионы Казахстана. Земельный участок для размещения КПП предоставлен Обществу и оформлен в соответствии с требованиями законодательства РК, используется Обществом исключительно для обеспечения безопасности производственных объектов. — Нашей Компанией представлены пояснения со ссылкой на правоустанавливающие документы в адрес палаты предпринимателей, которая являлась инициатором проведения круглого стола с предпринимателями по данному вопросу, — заключила пресс-служба АО «СNPC-Актобемунайгаз».