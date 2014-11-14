Прошел месяц, как Настя ЕРЕМИНА с тремя малолетними детьми была помещена в кризисный центр города Уральск. Ее ювенальная полиция вместе с городскими властями переселила в центр из леса, где она проживала в палатке. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Семья в лесу была обнаружена 10 октября в районе Второго дачного коллектива. После того, как о семье с маленькими детьми, написали журналисты, на место поехали все социальные службы города. Настя с детьми была госпитализирована в детскую больницу, чтобы пройти обследование, а отца Репека АБСИМЕТОВА забрала полиция для установления личности, поскольку у него не было паспорта. Настя с детьми пробыла в кризисном центре ровно месяц. За это время старшую дочь Альбину власти устроили в СОШ №21, куда она пошла в первый класс. И вот сегодня, 14 ноября, выяснилось, что Настя с детьми вновь живет на даче у матери в маленьком домике, где и без Насти с детьми проживает семь человек. - Нас не выгнали из центра, но там можно было жить только месяц. И вот месяц прошел, и мы были вынуждены уйти, - рассказала «МГ» Настя ЕРЕМИНА. - В центре нам сказали, что нашу судьбу будут решать в понедельник, 17 ноября. Пока мы тут, сложно отсюда водить Альбину в школу, которая находится в центре города. В самом кризисном центре от комментариев отказались, сославшись на то, что директор в данный момент находится на больничном.