Сегодня, 16 ноября, в Уральске провели акцию памяти жертв ДТП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp_uapdvd5В 10 утра от здания УАП ДВД ЗКО стартовала колонна черных и белых машин, впереди которой ехал эвакуатор. На нем специально поставили легковой автомобиль, побывавший в ДТП. Автомобиль, стоявший на эвакуаторе, был очень сильно разбит. Его историю рассказала инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Водитель летом этого года ехал по трассе Самара-Шымкент в Актобе со своей беременной женой, - говорит Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Он уснул за рулем и заехал под прицеп грузовой автомашины. Сам водитель скончался на месте, его жена осталась жива, но получила серьезные травмы. Колонна проследовала по улице Гагарина, далее выехала на проспект Евразия и по пр. Достык доехала да стелы. Нужно отметить, что все это проводилось для того, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к проблемам на дорогах. Люди с интересом рассматривали проезжающую колонну и особенно битый автомобиль на эвакуаторе. По словам инспектора УАП ДВД ЗКО Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, подобная акция проводится в Уральске уже четвертый год. - Данная акция проводится традиционно по всему Казахстану в каждое третье воскресенье ноября, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Таким образом мы пытались привлечь внимание общественности к аварийности на дорогах. Мы хотим призвать всех водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима и к взаимному уважению с пешеходами. После того как колонна остановилась возле стеллы, работники УАП ДВД ЗКО выпустили в небо шары черного цвета и почтили память всех погибших в ДТП сигналом автомобиля. dtp_uapdvd4 dtp_uapdvd7dtp_uapdvd3 dtp_uapdvd6dtp_uapdvd2dtp_uapdvd1dtp_uapdvd10dtp_uapdvd9dtp_uapdvd8dtp_uapdvd11Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА