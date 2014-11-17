Взрыв гранаты произошел в одном из учебных заведений в Алматы, передает корреспондент программы "Территория происшествий" на телеканале СТВ. Инцидент произошел в здании по проспекту Райымбека. © Владимир Прокопенко © Владимир Прокопенко Взрыв гранаты прогремел на втором этаже учебного заведения. В настоящий момент район оцеплен, идет эвакуация. Взрыв гранаты произошел около 09.00 17 ноября. Как сообщает корреспондент Tengrinews.kz, взрыв прогремел в здании колледжа моды и дизайна на уроке НВП. В результате случившегося погибла одна из учащихся, еще шесть человек, в том числе преподаватель, получили различные травмы. На место инцидента приезжал аким Алматы Ахметжан Есимов. По словам одного из студентов колледжа, взрыв гранаты прогремел на втором уроке, сразу после этого все учащиеся были эвакуированы. Напомним, ранее взрыв гранаты в Алматы прогремел вечером 19 марта в микрорайоне "Орбита-4". На месте полиция обнаружила тело молодого человека, 27-летнего Романа Позднякова. Следствие предположило, что он подорвался по неосторожности. Мать Позднякова, а также соседи не пострадали. В результате на скамье подсудимых оказался знакомый погибшего Евгений Тюкачев. По версии следствия, именно он передал Позднякову боевую гранату, причем на суде молодой человек этот факт не отрицал. Суд приговорил Тюкачева к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 МРП (около 555 тысяч тенге).