С 14 по 16 ноября палата предпринимателей ЗКО совместно с общественным фондом Atameken Startup провела конкурс бизнес идей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». atameken114 ноября около 150 молодых людей собрались на площадке ЗКИТУ, чтобы продемонстрировать свои бизнес-идеи. На протяжении всех выходных ребята работали над концепцией, бизнес-планом, их проекты прошли crush-тесты при содействии менторов - опытных экспертов в сфере бизнеса и технологий. Цель работы - создать минимально жизнеспособный продукт. 59 команд представили свои проекты, из них только 15 проектов вышли в финал. Первое место и приз 300000 тенге получили ребята из команды «ТОО Элитснабсервис» за идею ультразвукового выглаживания деталей машиностроительного производства. Второе место и 200000 тенге получила команда «SKY» за идею создания структуры «Скорая помощь для родителей «Солнышко» с целью формирования и развития образованной, творческой, конкурентоспособной личности, развития у школьников навыков решения реальных жизненных проблем. Третье место и приз в 100000 тенге получили ребята команды «Ekzimo» с идеей создания устройства на базе оптического 3D сканера. atameken2