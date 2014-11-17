Автомашина Kia врезалась в автомашину марки Nissan. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. По словам водителя Kia, на мосту Nissan резко затормозил, а он, этого сделать, видимо, не успел. - Авария произошла примерно полчаса назад, мы вызвали полицейских, но пока их нет, - рассказал водитель. ДТП перекрыло одну полосу со стороны остановки Петровского практически полностью, и стало причиной огромной пробки. Сотрудники дорожно-патрульной полиции регулировали движение с обеих сторон моста, пропуская транспортные средства по очереди то с одной стороны, то с другой. К слову, в это же время прямо рядом с мостом, но со стороны улицы Абулхаир хана. Там на пересечении улиц Курмангалиева-Карбышева дорогу не поделили Lexus и "Минивен". Правда, машины убрали к обочине, и полицейские опрашивали водителей. Между тем, многие автолюбители, чтобы не стоять по полчаса в пробке ехали по улице Карбышева через омеговский мост, поэтому и там образовалась пробка, но в разы меньше, чем на деповском.