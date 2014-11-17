© REUTERS/ Phil Noble Как отмечается, три человека получили сроки от 20 до 23 лет за убийство и поедание бездомной женщины в штате Пернамбуко. По версии обвинения, житель этого штата Жоржи да Силвейра, его жена Изабел Пирес и его любовница Бруна да Силва изготовили из мяса убитой женщины пирожки. После чего продавали выпечку своим соседям. Кроме того, все трое сознались в убийстве еще двух женщин. По данным следствия, мужчина и две женщины распространяли объявления о поиске няни, тем самым заманивая новых жертв к себе домой. В свое оправдание на суде Жоржи да Силвейра назвал убийство женщины и поедание ее мяса этапом "ритуала очищения". При этом все обвиняемые отрицали сообщения о продаже пирожков. Отметим, что случаи каннибализма наблюдаются по всему миру, в том числе и в Казахстане. Ранее сообщалось, что влюбленная пара из Астаны готовится к акту каннибализма. Молодые люди планировали съесть кусочек плоти друг у друга, чтобы "стать единым целым". Парень с девушкой, назвавшиеся Лея и Макс, разместили объявление на одном из столичных интернет-форумов. Парочка активно искала "хирурга без комплексов", который смог бы аккуратно удалить у них по кусочку плоти для ее поедания.