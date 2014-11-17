Сегодня, 17 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор уральцу, который выслал себе героин бандеролью, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". banderol Судья Акгуль КАРАСАЕВА признала виновным Олега МАКСИМОВА в  "незаконном приобретении, перевозке или хранении в целях сбыта, наркотических средств или психотропных веществ, в особо крупном размере" и приговорила его к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима с конфискацией имущества. Кроме того, он должен пройти принудительное лечение от наркомании. В действиях МАКСИМОВА судья признала особо опасный рецидив, в 2004 году он уже был судим за аналогичное преступление на 10 лет лишение свободы. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что в конце августа нынешнего года безработный Олег МАКСИМОВ выехал в Темиртау, где у знакомой приобрел 717 граммов героина, после чего спрятал наркотик в упаковке памперсов отправил его себе же в Уральск бандеролью через АО "Казпочта". Через три дня 51-летний подсудимый вернулся в Уральск, а через несколько дней ему пришло извещение о бандероли. Уже после получения посылки МАКСИМОВА задержали сотрудники ДКНБ по ЗКО. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. banderol2 Фото Медета МЕДРЕСОВА