При взрыве гранаты в колледже в Алматы погибла 16-летняя Светлана Яковлева. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил брат погибшей Алексей. Напомним, взрыв гранаты прогремел на уроке НВП в Алматинском колледже моды и дизайна утром 17 ноября. Светлана Яковлева © vk.com Светлана Яковлева © vk.com По словам брата погибшей, Светлана была доброй и целеустремленной девушкой, а в колледже шла на "красный диплом". "Ей нравилось учиться. В жизни сестренка была светлым и добрым человеком. Строила большие планы на будущее", - рассказал брат погибшей. О подробностях взрыва гранаты семье пока не сообщили. Собеседник отметил, что якобы учитель НВП начал преподавать в колледже с начала учебного года, а ранее вообще не преподавал. Отметим, что аким Алматы Ахметжан Есимов распорядился оказать материальную помощь семье погибшей студентки, а также всем пострадавшим в результате взрыва гранаты. Напомним, взрыв гранаты прогремел на втором этаже Алматинского колледжа моды и дизайна в 08.40 на уроке НВП 17 ноября. В результате ЧП от полученных травм скончалась студентка, 12 человек были госпитализированы с осколочными ранениями груди и головы, а также контузией. Пятеро из них перенесли операции. Они находятся в реанимации, состояние пострадавших по-прежнему тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Изучением причин взрыва гранаты займутся прокуратура, военная прокуратура и ДВД. Между тем, по информации управления здравоохранения, учитель НВП, после того как произошел взрыв гранаты, в больницу не поступал. Со слов других студентов колледжа, во время взрыва гранаты преподавателя не было в классе. СМИ также сообщали, что после случившегося его увезли на допрос в РОВД.