Авария произошла на улице Жангир хана около шести часов вечера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtpzhangirhan6 Автомобили Mercedes и Toyota Camry ехали в сторону района "Жазиры", а "Лада Гранта" по противоположной стороне направлялась в сторону центра города. По непонятным причинам "Лада" выскочила на встречную полосу и ударила проезжающую "Тойоту". От удара "Ладу" отбросило и в нее врезался проезжающий мимо Mercedes. От столкновения "Лада Гранта" вновь оказалась на своей полосе, только встала поперек дороги. Когда корреспонденты "МГ" прибыли на место, то водитель "Гранты" сидел на заднем сидении Mercedes. Как рассказал водитель Toyota Camry Амангельды МУХАМБЕТОВ, водитель "Гранты" сразу после совершения ДТП пытался уйти с места происшествия. От удара у "Мерседеса" сработали подушки безопасности. Немного позже водитель "Гранты" вышел из машины. Он был явно в нетрезвом состоянии, от него сильно пахло спиртным. От того, что ДТП частично перегородило проезд, образовалась огромная пробка, и сотрудники полиции регулировали движение вручную. Никто из участников ДТП не пострадал. Немного позже на место приехали дознаватели. Они составили схему ДТП. Водителя "Лады Гранта" забрали на медосвидетельствование. dtpzhangirhan1 dtpzhangirhan2 dtpzhangirhan11 dtpzhangirhan3 dtpzhangirhan4 dtpzhangirhan5 dtpzhangirhan7 dtpzhangirhan8 dtpzhangirhan10 dtpzhangirhan12dtpzhangirhan9 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА