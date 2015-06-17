Из офиса АО «Казтрансгаз Аймак» ничего не пропало

Воры не тронули оргтехнику, а деньги из компании забирают инкассаторы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В АО "Казтрансгаз Аймак" прокомментировали ЧП, произошедшее сегодня ночью в помещении филиала в Уральске. - Действительно, этой ночью неизвестные пробрались в помещение, где у нас расположены кассы. Деньги ежедневно забирают инкассаторы, поэтому денег в кассах не было. Впрочем, в зале был установлен терминал, были компьютеры и другая оргтехника, но их, к счастью, не тронули, - рассказали в филиале АО "КазТрансГаз Аймак". Напомним, сегодня, 17 июня, возле здания филиала АО "Казтран