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Происшествия Социум

Из офиса АО «Казтрансгаз Аймак» ничего не пропало

Воры не тронули оргтехнику, а деньги из компании забирают инкассаторы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В АО "Казтрансгаз Аймак" прокомментировали ЧП, произошедшее сегодня ночью в помещении филиала в Уральске. - Действительно, этой ночью неизвестные пробрались в помещение, где у нас расположены кассы. Деньги ежедневно забирают инкассаторы, поэтому денег в кассах не было. Впрочем, в зале был установлен терминал, были компьютеры и другая оргтехника, но их, к счастью, не тронули, - рассказали в филиале АО "КазТрансГаз Аймак". Напомним, сегодня, 17 июня, возле здания филиала АО "Казтран
Анэль Кайнеденова
Из офиса АО «Казтрансгаз Аймак» ничего не пропало
Воры не тронули оргтехнику, а деньги из компании забирают инкассаторы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
kaztrans (6)
kaztrans (6)
 В АО "Казтрансгаз Аймак" прокомментировали ЧП, произошедшее сегодня ночью в помещении филиала в Уральске. - Действительно, этой ночью неизвестные пробрались в помещение, где у нас расположены кассы. Деньги ежедневно забирают инкассаторы, поэтому денег в кассах не было. Впрочем, в зале был установлен терминал, были компьютеры и другая оргтехника, но их, к счастью, не тронули, - рассказали в филиале АО "КазТрансГаз Аймак". Напомним, сегодня, 17 июня, возле здания филиала АО "Казтрансгаз Аймак" по улице Гагарина собрались абоненты, которые не могли попасть в помещение, чтобы заплатить за услугу. На входной двери висело объявление "Приносим свои извинения за неудобство. Временно не работаем по техническим причинам". Пришедшие платить люди громко возмущались. Одна из очевидиц рассказала, что по информации в кассе АО "Казтрансгаз Аймак" произошла кража. Действительно, было видно, что внутри помещения работают сотрудники полиции. Позже оттуда вышел кинолог с собакой. Однако комментировать свое присутствие в здание газовиков они не стали.
кража АО "КазТрансГаз Аймак"

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