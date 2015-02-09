ЧП произошло в 13.30 сегодня, 9 февраля, на станции Семиглавый Мар на переезде у поселка Достык. В состав врезался автомобиль «Фольксваген-Пассат». poezd2 Свидетелями происшествия стали водители машин, стоявших по обе стороны железнодорожного переезда. Как рассказала очевидец Амангали, «Пассат» буксировал другую машину, и они просто не сумели затормозить, поскольку у них были «лысые» колеса. - Поезд только тронулся со станции, и он еще не набрал скорость, так что ребятам в машине просто повезло. Машину откинуло, и она врезалась в дорожное ограждение, - сообщил очевидец Амангали ШУКЕШЕВ. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что пассажирский поезд из-за аварии простоял 23 минуты. После ему разрешено было продолжить путь. Жертв и пострадавших нет. poezd1 poezd3   poezd4 Фото Амангали ШУКЕШЕВА