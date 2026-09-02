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Социум

Из-за аварии в Уральске на два дня перекроют часть проспекта

Без горячей воды останется 38 домов.
Жулдызхан Хасангалиева
Из-за аварии в Уральске на два дня перекроют часть проспекта
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Уральске временно перекроют движение на пересечении улицы М. Маметовой, проспекта Н. Назарбаева и улицы Ескалиева. Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами и гидравлическими испытаниями тепломагистрали. Движение будет перекрыто с 9:00 2 сентября до 18:00 4 сентября. Всего от горячего водоснабжения временно будут отключены 38 многоэтажных домов, а также дошкольные организации №8 "Арай", №22 "Жумбактас" и №7 "Aйналайын".

В этот период будет временно приостановлено горячее водоснабжение по следующим адресам:

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  • ул. Жукова: № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1
  • пр. Н. Назарбаева: № 219, 221, 223, 224, 226, 232, 234, 235, 235/1, 235/1Б, 236, 238, 240, 240/1, 242, 242/2, 244, 244/1, 244/3, 245, 247, 249
  • ул. Ескалиева: № 182, 186
  • ул. Х. Доспановой: № 59, 63
  • ул. М. Маметовой: № 48, 50, 50/1, 52, 54, 54/1
  • ул. Молдагуловой: № 2/1, 3, 5/1, 7
  • ул. К. Аманжолова: № 133, 135, 137, 139, 141, 145, 175
  • ул. М. Жунусова: № 177, 179, 184, 186

Напомним, что 31 августа участок дороги на проспекте Абылхаир хана напротив кафе "Айлуна" перекрыли из-за обрушения канализационного колодца. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить до конца этой недели.

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