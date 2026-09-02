На трассах ЗКО обновили дорожные знаки и разметку

В Западно-Казахстанской области в рамках комплексной целевой программы ведутся работы по содержанию автодорог республиканского значения, сообщили в АО НК "КазАвтоЖол". Обновляются дорожные знаки и разметка, проводится текущий ремонт и уборка сразу в нескольких районах области.

Также в компании отметили, что для содержания республиканских дорог в зимний период закуплено 259 едениц спецтехники. Новый парк будет задействован для очистки трасс от снега, ликвидации снежных заносов и гололеда, оперативного ремонта покрытия и выполнения других работ по содержанию дорог.

Напомним, что на трассе Уральск-Атырау продолжается средний ремонт дороги. На участках дорожники усиливают основание, устраняют просадки и пучинообразования, укладывают новые слои покрытия, обновляют элементы дорожной инфраструктуры.