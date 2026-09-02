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Социум

На трассах ЗКО обновили дорожные знаки и разметку

Также проводиться уборка остановок.
Жулдызхан Хасангалиева
На трассах ЗКО обновили дорожные знаки и разметку
Фото АО НК "КазАвтоЖол"

В Западно-Казахстанской области в рамках комплексной целевой программы ведутся работы по содержанию автодорог республиканского значения, сообщили в АО НК "КазАвтоЖол". Обновляются дорожные знаки и разметка, проводится текущий ремонт и уборка сразу в нескольких районах области. 

Также в компании отметили, что для содержания республиканских дорог в зимний период закуплено 259 едениц спецтехники. Новый парк будет задействован для очистки трасс от снега, ликвидации снежных заносов и гололеда, оперативного ремонта покрытия и выполнения других работ по содержанию дорог.

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Напомним, что на трассе Уральск-Атырау продолжается средний ремонт дороги. На участках дорожники усиливают основание, устраняют просадки и пучинообразования, укладывают новые слои покрытия, обновляют элементы дорожной инфраструктуры.

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