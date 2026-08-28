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Социум

Какие работы идут на трассе Атырау - Уральск

Средний ремонт идет сразу в двух областях - Атырауской и Западно-Казахстанской.
Жулдызхан Хасангалиева
Какие работы идут на трассе Атырау - Уральск
Стоп-кадр из видео

На трассе Атырау - Уральск продолжается средний ремонт дороги. Об этом сообщили в АО "НК КазАвтоЖол". Средний ремонт идет сразу в двух областях - Атырауской и Западно-Казахстанской. На участках дорожники усиливают основание, устраняют просадки и пучинообразования, укладывают новые слои покрытия, обновляют элементы дорожной инфраструктуры.

В Атырауской области ремонт ведется на участке км 95-189, в Западно-Казахстанской области - на участках км 189-249, км 372-432 и км 432-492. При этом движение на автодороге не останавливали. 

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Напомним, что на ремонт трассы в ЗКО потратят 48 миллиардов тенге. Ранее сообщалось, что интенсивность движения на трассе Уральск - Атырау составляет с 3500 до 8500 автомобилей в сутки. Как отмечают полицейские, одной из основных причин ДТП, происходящих на данной трассе, является недостаточная ширина проезжей части. К слову, эта дорога в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП.

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