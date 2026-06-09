На автодороге проведут средний ремонт, хотя изначально была обещана реконструкция. Как отмечали полицейские, одной из основных причин ДТП, происходящих на данной трассе, является недостаточная ширина проезжей части. К слову, эта дорога в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП.
Дороге присвоена ІІІ техническая категория. Несмотря на многочисленные просьбы от жителей двух областей, расширять дорогу пока не собираются, а запланированную реконструкцию отложили из-за нехватки денег. Однако средний ремонт трассы Уральск - Атырау составит 48 млрд тенге.
- На трассе нет разделительной полосы. Людям приходится ездить без неё. Разметку как будто наносят временной краской, через неделю она исчезает. Еще одна проблема - ямы. Люди пытаются объехать их и попадают в аварии, - сказал водитель Нурлан Жумашев.
Ещё один водитель Берик Жумажанов разделяет это мнение.
- Дорога очень плохая. Не соответствует никаким стандартам. Машины ломаются, шины прокалываются из-за ям, - отметил он.
В Нацкомпании отметили, что сейчас ведётся средний ремонт участка км 189-249 (ЗКО) подрядной организацией ТОО "Айдана". Стоимость ремонта составила 8,5 миллиарда тенге. Его планируют завершить в этом году.
В 2026 году заключили договоры с подрядными организациями на средний ремонт участков км 95-189 , 372-432 (от Чапаево Акжайыкского района до Богатска района Байтерек), 432-492 (от Богатска до Уральска). Участок км 95-189 будет ремонтировать ТОО "АБК Автодор-НС" за 24,9 миллиарда тенге. Сейчас ведётся мобилизация техники и персонала, завершение планируется в 2028 году.
Средний ремонт участков км 372-432, 432-492 проведёт ТОО "ДСК Приоритет" за 14,8 миллиарда тенге. Участки планируют завершить в 2026 году. Сейчас там также ведётся мобилизация техники и персонала.
На стадии разработки - техническая документация по среднему ремонту участка км 5-95. После получения положительного заключения ведомственной экспертизы объявят конкурс по определению подрядной организации.