Сейчас трассу ремонтируют на некоторых участках.

На автодороге проведут средний ремонт, хотя изначально была обещана реконструкция. Как отмечали полицейские, одной из основных причин ДТП, происходящих на данной трассе, является недостаточная ширина проезжей части. К слову, эта дорога в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП.

Дороге присвоена ІІІ техническая категория. Несмотря на многочисленные просьбы от жителей двух областей, расширять дорогу пока не собираются, а запланированную реконструкцию отложили из-за нехватки денег. Однако средний ремонт трассы Уральск - Атырау составит 48 млрд тенге.

- На трассе нет разделительной полосы. Людям приходится ездить без неё. Разметку как будто наносят временной краской, через неделю она исчезает. Еще одна проблема - ямы. Люди пытаются объехать их и попадают в аварии, - сказал водитель Нурлан Жумашев.

Ещё один водитель Берик Жумажанов разделяет это мнение.

- Дорога очень плохая. Не соответствует никаким стандартам. Машины ломаются, шины прокалываются из-за ям, - отметил он.

В Нацкомпании отметили, что сейчас ведётся средний ремонт участка км 189-249 (ЗКО) подрядной организацией ТОО "Айдана". Стоимость ремонта составила 8,5 миллиарда тенге. Его планируют завершить в этом году.

В 2026 году заключили договоры с подрядными организациями на средний ремонт участков км 95-189 , 372-432 (от Чапаево Акжайыкского района до Богатска района Байтерек), 432-492 (от Богатска до Уральска). Участок км 95-189 будет ремонтировать ТОО "АБК Автодор-НС" за 24,9 миллиарда тенге. Сейчас ведётся мобилизация техники и персонала, завершение планируется в 2028 году.

Средний ремонт участков км 372-432, 432-492 проведёт ТОО "ДСК Приоритет" за 14,8 миллиарда тенге. Участки планируют завершить в 2026 году. Сейчас там также ведётся мобилизация техники и персонала.

На стадии разработки - техническая документация по среднему ремонту участка км 5-95. После получения положительного заключения ведомственной экспертизы объявят конкурс по определению подрядной организации.