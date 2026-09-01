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Социум

В Уральске из-за аварии на коллекторе изменили схемы движения 11 автобусных маршрутов

Аварийно-восстановительные работы планируют завершить до конца этой недели.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске из-за аварии на коллекторе изменили схемы движения 11 автобусных маршрутов
Фото из архива "МГ"

По данным городского акимата, 31 августа участок дороги на проспекте Абылхаир хана напротив кафе "Айлуна" перекрыли из-за обрушения канализационного колодца. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить до конца этой недели.

В связи с чем временно изменяются схемы движения следующих маршрутов общественного транспорта: № 1, № 5, № 6, № 13, № 19, № 20, № 22, № 23Д, № 35, № 38, № 46.

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В прямом направлении: пр. Абылхаир хана → ул. Желтоксан → ул. Потанина → ул. У. Громовой → пр. Абылхаир хана → далее по своему маршруту.

В обратном направлении: пр. Абылхаир хана → ул. У. Громовой → ул. Потанина → ул. Желтоксан → пр. Абылхаир хана → далее по своему маршруту.

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