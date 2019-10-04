В данный момент назначена судебная строительно-экономическая экспертиза, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента  по противодействию коррупции по ЗКО, уголовное дело было заведено антикоррупционной службой 26 августа. – На основании публикаций в СМИ о неоднократных авариях на канализационном коллекторе КНС-19 в городе Уральск начато досудебное расследование по части 4 статьи  189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" . Назначена судебная строительно-экономическая экспертиза, - сообщили в ведомстве. Напомним, 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди. Вода была подана в дома после обеда 30 мая. Позже руководитель ТОО "Батыс Сур Арнасы" Нур Тулеугалиев заявил, что причиной аварии стало использование некачественного материала. Однако столичный поставщик не согласен с версией о причинах аварии на КНС в Уральска. Для выявления истинных причин аварии руководство компании ТОО "Amitech Astana" предложило провести экспертизу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.