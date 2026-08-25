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Социум

Из-за бездействия судоисполнителя дети остались без алиментов в Уральске

Специализированный межрайонный административный суд ЗКО рассмотрел иск местного жителя к частному судебному исполнителю (ЧСИ). Он пытался оспорить бездействие ЧСИ при взыскании алиментов.
Арайлым Усербаева
Из-за бездействия судоисполнителя дети остались без алиментов в Уральске
Ребенок / © unsplash.com

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, история началась в 2022 году, когда суд Астаны обязал жителя ЗКО выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей. К лету 2025 года у него образовался долг превышающий один миллион тенге.

Лишь в октябре 2025 года судебный исполнитель направил постановление в "Правительство для граждан", чтобы удерживать 50% от пенсии должника в счет погашения долга. В итоге удержания начались только с ноября. Октябрьскую же пенсию должник успел получить на руки и полностью потратил на личные нужды, пока дети оставались без положенных денег.

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Суд встал на сторону истца и пришел к выводу, что ЧСИ вовремя не сделал необходимый запрос, хотя достоверно знал, что должник вышел на пенсию. Из-за задержки и нерасторопности судебного исполнителя трое детей на месяц остались без финансового обеспечения от отца.

Иск был удовлетворен, решение суда уже вступило в законную силу.

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