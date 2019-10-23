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Социум

Из-за большого количества посетителей Kundelik.kz снова не работает

В службе поддержки сайта заявили, что серверы перегружены, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с сайта kundelik.kz В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились родители уральских школьников, которые вновь пожаловались на работу сайта Kundelik.kz. - Почему прежде чем вводить что-то новое нельзя сразу наладить его бесперебойную работу? Ввели электронный дневник. Идея замечательная, лично я в восторге от нее. Но попробуйте войти на сайт. С сентября постоянно показывает ошибку 502, выходишь и снова заходишь и так бесконечно. На 5-6 раз удается войти на сайт. Дальше такие же попытки,
Дана Рахметова
Из-за большого количества посетителей Kundelik.kz снова не работает
В службе поддержки сайта заявили, что серверы перегружены, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Скриншот с сайта kundelik.kz В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились родители уральских школьников, которые вновь пожаловались на работу сайта Kundelik.kz. - Почему прежде чем вводить что-то новое нельзя сразу наладить его бесперебойную работу? Ввели электронный дневник. Идея замечательная, лично я в восторге от нее. Но попробуйте войти на сайт. С сентября постоянно показывает ошибку 502, выходишь и снова заходишь и так бесконечно. На 5-6 раз удается войти на сайт. Дальше такие же попытки, чтобы, скажем, посмотреть оценки или расписание. Полнейший коллапс начался на этой неделе, когда наши дети сдают СОРы и СОЧи. Конечно, нас - родителей волнует какую оценку или баллы получил мой ребенок. Но я не могу войти на сайт. Теперь система показывает ошибки 503 и 500. Я даже в службу поддержки звонила, оператор говорит, что большой наплыв посетителей. А что при разработке они не знали сколько школьников в нашей стране? Бред какой-то несут, - возмущается мама второклассника Асия. В службе поддержки сайта подтвердили, что перебои в работе Kundelik.kz действительно есть. - Из-за большого количества посетителей сайт действительно работает с перебоями, серверы перегружены. Работы по устранению ведутся, мы уже обратились в министерство образования и науки для того, чтобы увеличить количество серверов. К концу этой недели проблема должна решиться, - заверили в службе поддержки сайта. Перебои в работе Kundelik.kz возникают не в первый раз. Как правило, сайт не работает или работает с перебоями в конце учебной четверти. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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