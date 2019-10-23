Из-за большого количества посетителей Kundelik.kz снова не работает

В службе поддержки сайта заявили, что серверы перегружены, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с сайта kundelik.kz В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились родители уральских школьников, которые вновь пожаловались на работу сайта Kundelik.kz. - Почему прежде чем вводить что-то новое нельзя сразу наладить его бесперебойную работу? Ввели электронный дневник. Идея замечательная, лично я в восторге от нее. Но попробуйте войти на сайт. С сентября постоянно показывает ошибку 502, выходишь и снова заходишь и так бесконечно. На 5-6 раз удается войти на сайт. Дальше такие же попытки,