Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ АО «КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий - дождь, гололед - было закрыто движение для всех видов автотранспорта. - Движение закрыто на автодороге республиканского значения Уральск-Атырау 189-492 км, то есть от Уральска до Атырау, и Самара-Шымкент 265-526 км, то есть от села Подстепное Теректинского района до города Актобе, - пояснили ЗКОФ АО «КазАвтоЖол». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.