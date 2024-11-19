Из-за халатного отношения врача жителю ЗКО ампутировали ногу

В Жанибекском районном суде рассмотрели дело по статье 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

В Жанибекском районном суде рассмотрели дело по статье 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

Как сообщили в суде ЗКО, подсудимый работал врачом-хирургом в районной больнице. Оказание лечебно-профилактической помощи является его прямой профессиональной обязанностью. Однако он халатно и недобросовестно отнесся к ним.

Из материалов дела следует, что 25 октября 2023 года потерпевший в 18:25 получил производственную травму ноги. Его доставили в больницу, обработали антисептиками, некротические (мертвое тело) ткани и края раны зашили, не разрезая, и дренировали кровь. Из-за этого не произошел отток гнойного экссудата, рана не была дренирована после зашивания, в результате чего в ней скопилась отечная жидкость. Это привело к сдавлению тканей и создало благоприятные условия для возникновения инфекции.

Затем, 10 ноября 2023 года, пострадавшему ампутировали травмированную правую ногу на уровне лодыжки.

Однако на суде потерпевший заявил, что хирург возместил ему причиненный имущественный ущерб, примирился с ним в порядке медиации, простил его и подал заявление о прекращении уголовного дела.

– Суд, изучив материалы уголовного дела и оценив их, установил, что преступное деяние, совершенное подсудимым, относится к категории менее тяжких преступлений, - сообщили в областном суде.

Таким образом, подсудимый освобожден от уголовной ответственности, дело было прекращено. Постановление не вступило в законную силу.