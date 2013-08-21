фото с сайта volynnews.com фото с сайта volynnews.com В Казахстане в результате недобросовестной конкуренции со стороны украинских и российских производителей цены на мясо птицы отечественных производителей упали на 30%. Об этом заявила сегодня на традиционном брифинге вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева, передает primeminister.kz. «В результате демпинга цен объемы продаж мяса птицы отечественного производства упали в среднем на 30%. Недобросовестная конкуренция наблюдается со стороны украинских и российских производителей мяса птицы в части демпинга цен путем инжектирования тушек птицы водой», - сказала Исаева. При этом она отметила, что если норма нахождения влаги в мясе птицы составляет не более 4%, то недобросовестные предприниматели из России и Украины иногда поставляют на рынок Казахстана продукцию с содержанием влаги до 19%. На сегодняшний день в ходе проводимых проверок установлено, что импортная птица не соответствует требованиям Технического регламента в части несоответствия маркировки, отсутствия информации на государственном языке, ее несоответствие основной информации на языке страны производителя, не указаны дата изготовления и сроки хранения. Кроме того, зампредседателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Серик Сапаргалиев сообщил, что в Казахстане в ходе проверок ветеринарного контроля было выявлено и уничтожено порядка 52 тонн недоброкачественного мяса птицы. История: today.kz