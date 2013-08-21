фото с сайта loveeat.ru фото с сайта loveeat.ru В Казахстане планируется ввести обязательное йодирование муки и соли с 2014 года. Об этом primeminister.kz сообщил вице-министр здравоохранения Эрик Байжунусов. «Сейчас правительство на заседании поддержало эту идею, и если все наши расчеты подтвердят, то со следующего года мы готовы начать обязательное йодирование муки и соли», - сказал Байжунусов. В свою очередь, представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Казахстане Джун Кукита в ходе выступления на заседании правительства отметил, что эти меры будут способстовать снижению детской и младенческой смертности, а также увеличению продолжительности жизни казахстанцев. «Мы предлагаем инвестировать в профилактику недостатка йода, витаминов А и В. Люди могут принимать эти витамины с помощью хлеба, если мы будем добавлять йод и другие витамины в муку, это предотвратит анемию и поднимет рождаемость. Анемия также убивает женщин во время родов», - подчеркнул представитель фонда. «Казахстан уже делает это, но нужно достичь 100-процентного охвата. Это будет способствовать развитию тела ребенка во время беременности и обеспечивает еще 10 пунктов в IQ детей, и дети растут здоровыми», - считает Д. Кукита. «Стоимость всего этого достаточно небольшая, но это даст большую выгоду вашей стране. Вы можете спасти жизни детей и сократить расходы на медицинские услуги», - заключил представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Казахстане. Источник: today.kz