В стране необходимо ввести "налог на роскошь". Именно так считают пять из десяти опрошенных казахстанцев. Согласно результатам опроса, проведенного Today.kz, 55% респондентов считают необходимым принятие "налога на роскошь". Несогласных в полтора раза меньше - 36% опрошенных. Лишь 9% казахстанцев пока не могут определиться, нужен ли подобный налог. В комментариях к опросу прозвучали альтернативные налогу варианты вроде сокращения необоснованных доходов у лиц, использующих свое служебное положение или присваивающие плоды труда других людей. Другие сетовали на большой разрыв между богатым и бедным классом и говорили о необходимости устранения подобного неравенства перед введением налога. Разговоры по поводу необходимости подобного налога бороздят просторы интернета не один год, исходя из уст чиновников. По их словам, такие изменения в налоговом законодательстве могут существенно залатать дыры в государственном бюджете. Аналитики отмечают, что ввод налога для обеспеченных людей может привести к чему угодно - от роста коррупции до оттока богатых людей из страны. Примером может послужить бунт французского актера Жерара Депардье, который принял российское гражданство, когда во Франции появилась угроза принятия налога на богатство. Налог на роскошь существует почти во всех европейских странах. В основном касается он дорогой недвижимости. Например, в Австрии и Швейцарии такой налог действует только в отношении владельцев крупных особняков площадью 500-600 квадратных метров и обязует уплату около 10-15 тысяч евро в год. А вот в Таиланде пользование интернетом - уже роскошь и обходится это удовольствие в 30 долларов ежемесячно.