фото с сайта anons.uz фото с сайта anons.uz В Казахстане в 2014 году в рамках программы «Болашак» для работников СМИ будет запущена профильная магистратура по журналистике с прохождением обучения в лучших зарубежных вузах, сообщил в эксклюзивном интервью сайту Рrimeminister.kz президент АО «Центр международных программ» МОН РК Саясат Нурбек. «С февраля 2014 года начнется новый прием документов для более широкой аудитории журналистов. Сейчас вводится такое понятие, как сотрудник средств массовой информации, сотрудник редакции СМИ , т.е по закону о СМИ это даст возможность всем работникам СМИ участвовать в программе «Болашак» на законных основаниях, будет предусмотрена профильная магистратура для сотрудников СМИ , а также профильные стажировки», - сказал Нурбек. При этом он отметил, что сейчас вносятся необходимые для запуска магистратуры изменения в нормативно- правовую базу и подзаконные акты, данная работа будет завершена уже в текущем году. Стоит отметить, что в текущем году пилотные группы работников СМИ уже выехали на стажировку за рубеж. Это инженерно-технические специалисты: видеоинженеры, видеооператоры, акустики и заведующими техническими блоками. Так, технические специалисты будут проходить обучение в институте радиоэлектроники в Санкт-Петербурге, в Нью-Йоркской академии фильма на базе Universals studios и канале ВВС. В свою очередь работники редакций СМИ смогут пройти стажировку и поступить в магистратуру в ведущих университетах США, Великобритании, Австралии, Канады и Германии. Источник: today.kz