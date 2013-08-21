В Усть-Каменогорске впервые прошли соревнования по байкджорингу
ФОТО : Елена Казаковцева
В минувшие выходные в Усть-Каменогорске на Октябрьском полуострове состоялись соревнования по байкджорингу (езда с собакой на велосипеде) и каникроссу (забег с питомцем на поводке). Участие в нем приняли более 30 человек их питомцы, сообщает корреспондент YK-news.kz.
Летние соревнования прошли в Усть-Каменогорске впервые. Владельцы питомников хаски организовали уже два зимних спортивных мероприятия. Только вместо велосипеда там были лыжи.
- Сейчас у нас в основном в бегах участвуют хаски и немецкие овчарки. Мы хотим привлечь не только ездовые породы, - поделилась с журналистами одни из организаторов мероприятия Яна Егорова. – Этой зимой, если накатаем трассу, планируем провести заезды на нартах. В Усть-Каменогорске есть люди, которые уже их освоили.
Принять участие в пока эксклюзивном конкурсе съехались собаководы из Риддера, Семея, Черемшанки и даже Новосибирска. Сначала команды стартовали в байкджоринге с одной и двумя собаками, потом – в каникроссе. Отдельно соревновались женщины, мужчины и дети старше семи лет. Хозяевам и из собакам предстояло на время преодолеть расстояние в 300, 500 и 2000 метров.
- Я буду впервые участвовать в каникросе. Моей собаке – Арктике – один год и восемь месяцев, - рассказывает корреспонденту YK-news.kz бронзовый призер Казахстана по президентскому многоборью Владимир Поспешилов. – Я всегда с ней тренируюсь и она меня тренирует. Арктика поддерживает меня в форме. Самому иногда бывает неохота на тренировку выйти, а она бежит и бежит.
В режим дня восточноевропейской и немецкой овчарок Тори и Бони тоже входит бег за хозяином на велосипеде.
- У нас есть такая возможность тренироваться в хорошую погоду. Мы живем за городом, - говорит владелица питомцев Ольга. – Мы участвовали в бегах зимой, поэтому для нас это не ново.
Во время соревнований некоторые собаки могли пройти экзамен после общего курса дрессировки и защитной службы. Псам предстояло не только правильно и четко выполнять команды хозяина, но и преодолеть полосу препятствий. Проверялась и реакция собаки на выстрел. Пес должен быть невозмутимым и не отвлекаться на шум.
- Мы будем сдавать экзамен на социализацию. Нам надо показать себя спокойным, уравновешенным и не злобным мальчиком, - делится Лариса, хозяйка немецкой овчарки по кличке Волшебник. – Жалко, что мы не знали о соревнованиях. Наша собака хорошо катает детские санки. У нее могло бы получиться.
В планах организаторов мероприятия – создать в городе клуб ездовых собак.
- С осени мы хотим начать тренировки, а такие соревнования проводить регулярно. Правда, нужна площадка побольше. Можно задействовать весь остров, но тогда нужно перекрывать подъездные дороги сюда, а значит сотрудничать с властями. Сегодняшнее мероприятие – пробное. В следующий раз мы подойдем к нему более серьезно, - сказала владелец питомника сибирских хаски «House of the wolf» Ирина Романова.
В конкурсе на самый лучший костюм для пса победу одержала парочка казахской тазы и хаски. Их наряд представлял собой сказочную композицию под названием «Красная Шапочка и серый волк». Лучший костюм выбрали с помощью зрительских аплодисментов.
Результаты же самих спортивных соревнований оказались такими:
Байкджоринг с одной собакой: 1 место — Давид Ряшин из Семея и сибирский хаски Арчи.
Байкджоринг с двумя собаками: 1 место — Ольга Полякова с восточно-европейской овчаркой Лютар Богиней и немецкой овчаркой Тори.
Каникросс среди детей: 1 место — 12-летняя Лидия Жуйкова и упомянутая выше немецкая овчарка Тори.
Каникросс среди ветеранов: 1 место — Владимир Спешилов из Семея и сибирская хаски Арктика.
Каникросс среди новичков: 1 место — Данил Федоров и немецкая овчарка Степан.
Каникросс среди женщин: 1 место — Джулия Тунгушпаева из Семея и сибирский хаски Арчи.
Каникросс среди мужчин: 1 место — Давид Ряшин из Семея и сибирский хаски Арчи.
Победителям и участникам соревнований, эстафеты и конкурса костюмов вручили призы и подарки – медали, рюкзаки, блокноты, лакомство для питомцев и многое другое.
Кристина БорисоваИсточник:YK-news.kz
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!