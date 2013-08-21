Фото YK-news.kz
В Восточно-Казахстанской области решается вопрос об открытии центра трансплантологии. Сейчас услуги по пересадке внутренних органов — почек, печени — казахстанцам доступны только в столичных медицинских учреждениях или за рубежом, передает корреспондент YK-news.kz.
- Руководству первой городской и областной больницы Усть-Каменогорска поручено проработать вопрос развития трансплантологии в области, - сообщил заместитель управления здравоохранения ВКО по лечебно-профилактической работе Сергей Попов.
Однако для открытия подобного учреждения требуется большой объем финансирования, специальные лаборатории и так далее.
- Инициатива очень хорошая. У нас есть все условия для создания центра по пересадке органов. На базе нашей больницы есть отделение гемодиализа. И людей, которые страдают почечной недостаточностью, много. То есть поле для деятельности есть, - считает главный врач первой городской больницы Юрий Старокожев. - Пока мы направили на обучение двух специалистов в Астану. Дальнейшего развития эта идея в настоящее время не получила.
По предварительным подсчетам, медики местного центра трансплантации на начальном этапе смогут проводить четыре-пять пересадок почек в год. На данный момент, по информации облздрава, в пересадке почек в ВКО нуждаются четыре человека.
Что касается ситуации в целом по Казахстану, то трансплантация этого органа нужна около 1600 больным, пересадка сердца примерно ста людям, печени — тремстам.
Пересадка почки - основной метод лечения практически во всех случаях почечной недостаточности, которая может развиться из-за многих заболеваний. Причем в "чужой" почке нуждаются и дети. Так, в национальном научном центре хирургии имени Сызганова на сегодня проведено более 30 подобных операций пациентам от 6 до 18 лет.
Отечественные медики отмечают, что с каждым годом растет актуальность трансплантации печени. Поскольку в Казахстане, как и во всём мире, увеличивается частота вирусных, аутоиммунных и токсических поражений печени, циррозов.
А пересадка поджелудочной железы - единственный в настоящее время способ для стабилизации уровня гликемии у инсулинозависимых диабетиков.
Трансплантация органов и тканей в Казахстане проводится в республиканских клиниках и институтах. Как бесплатно, так и платно. Наиболее известные учреждения - национальный медицинский холдинг в Астане и национальный научный центр хирургии имени Сызганова в Алматы.
Оба учреждения – не новички в трансплантологии. Тем не менее есть несколько факторов, которые тормозят развитие этого направления медицины.
В мире приняты два основных подхода к посмертному донорству: презумпция согласия и презумпция несогласия. Первый подразумевает, что человек согласен на изъятие у него органов после смерти, если нет письменных или иных указаний, что он был против. При втором для изъятия органов умершего требуется документ, подтверждающий его согласие.
В Казахстане действует презумпция согласия.
По идее выходит, что если врачи установили смерть мозга и признали органы годными для донорских целей, а сам умерший и его родственники не написали бумаг о несогласии на какое-либо их использование, то можно производить трансплантацию. Однако на практике это не работает.
В законодательстве четко не прописано, как это должно происходить, говорят врачи. А крайними в случае чего окажутся именно медики.
Как показывает практика, родственники чаще всего не согласны, чтобы их умерший близкий стал донором для кого-то. Чаще всего отказ связан с нежеланием "осквернять" тело покойного. Общественный барьер во многом связан и с опасениями насчет "черного" рынка органов, страхом переселения чужой души и другими суевериями.
Поэтому у нас практикуется преимущественно родственная пересадка - это когда почку или часть печени жертвуют родители, братья-сестры больного.
По этой причине безвозмездных доноров не хватает. И именно поэтому одни пациенты, нуждающиеся в пересадке, умирают, так и не дождавшись своей очереди, а другие - если позволяют финансы - едут за рубеж. В те страны, где иные принципы законодательства по трансплантологии. И обретают здоровую почку или печень за большие деньги.
Меж тем черная трансплантация – всего лишь вымысел, отмечает генеральный директор клиники имени Сызганова Жеткерген Арзыкулов. Орган, изъятый из тела донора, "живет" не более двух-четырех или шести-восьми часов, что исключает возможность его транспортировки за границы Казахстана.
Чтобы не было нехватки доноров органов и у нас, общественники Казахстана настаивают на переходе от презумпции согласия к презумпции несогласия.
Последний принцип работает, к примеру, в США, Австралии, Великобритании. В Америке желающий стать донором должен зарегистрироваться в специальном реестре своего штата. В большинстве из них согласие на донорство можно выразить при получении водительских прав, после чего в документе ставится соответствующая отметка.
А Испания, к примеру, в последние годы занимает первое место в мире по количеству посмертных доноров. Успехи испанской модели обеспечены благодаря четкой организации работы на всех уровнях. Всеми вопросами донорства ведает созданная при минздраве этой страны национальная организация трансплантологии, а при каждой больнице работают специальные врачи-координаторы. В их задачу входит своевременное выявление потенциальных доноров, работа с медперсоналом и родственниками.
Похоже, в Минздраве Казахстана все же намерены обратиться к опыту зарубежных коллег. Как сообщает пресс-служба ведомства, в нашей стране планируется создать единый регистр доноров и людей, ожидающих трансплантации.
В регистре будет предусмотрена также регистрация согласия или несогласия на донорство. Причем врачи смогут узнать о воле пациента лишь только после констатации его смерти. Система эта будет взаимодействовать с другими информационными службами министерства по защищенным каналам связи.
Как это будет выглядеть на практике, пока непонятно. И пожелают ли казахстанцы "завещать" свои органы после смерти, тоже. В 2011 году республиканское общественное объединение "Общество инвалидов по трансплантации почек "Умит" проводило социологический опрос на этот счет в Астане и Шымкенте. Выяснилось, что соотечественники позитивно относятся к посмертному донорству. Но зачастую людям не хватает элементарных знаний по этой теме. Именно из-за нехватки информации около 65 процентов населения не были готовы стать донорами.
