Французское правосудие рассмотрит прошение об освобождении казахского олигарха Мухтара Аблязова 22 августа. Как сообщает Франс-Пресс, это судебное заседание в Экс-ан-Провансе станет первым этапом перед тем, как будет рассмотрен запрос об экстрадиции. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Защита олигарха заявила, что их клиент готов внести залог, а также носить электронный браслет. Теперь адвокатам Аблязова предстоит убедить судей в том, что олигарх стал жертвой политического сведения счетов, сообщается на портале RFI.fr. Как ранее сообщало издание «Фигаро» со ссылкой на прокуратуру Экс-ан-Прованса, которая отдала распоряжение об аресте, против Аблязова имеются веские доказательства отмывания денег через офшорные зоны. Запрос на экстрадицию будут рассматривать до начала сентября: у Украины, пославшей во Францию запрос на эстрадицию, имеется 40 дней на то, чтобы подготовить все необходимые документы. И так как процедура экстрадиции – дело длительное, то он не покинет Францию до весны 2014. Аблязов был арестован 31 июля в своей вилле в Муан-Сарту (Mouans-Sartoux) на юге Франции. Его экстрадиции добивались Россия и Казахстан. Между Францией и Казахстаном нет соглашения об экстрадиции, поэтому Аблязова могут экстрадировать на Украину, где также были представлены интересы БТА банка, акционером и главой совета директоров которого был Аблязов. Источник: kursiv.kz