Фото ppblog.ru Фото ppblog.ru Усть-Каменогорск признан самым дорогим городом в стране. Именно здесь овощи, фрукты и молочную продукцию казахстанцы покупают по завышенным ценам. Молочная продукция в Усть -Каменогорске бьет рекорд по дороговизне. Здесь, к примеру, сливочное масло стоит 1200 тенге за килограмм, литр сметаны - почти 800 тенге. По мнению экспертов, подорожание цен на молочную продукцию может быть связано с демпингом со стороны российских предпринимателей. "Что касается овощей и фруктов, то, на мой взгляд, здесь ситуация связана исключительно с транспортными, логистическими проблемами. У нас разница в ценах между южными и дальними регионами определяются, в первую очередь, транспортной составляющей"- отметил Сергей Акимов, эксперт ОО «Казпотребнадзор». Итак, исходя из официальных данных, самые дорогие крупы, мука, сахар, яйца и макаронные изделия - в Астане. Среди плодоовощных продуктов лидирует Усть- каменогорск, здесь же самое дорогое масло, молоко и сметана. А вот дороже всего покупать мясо в Актау, килограмм баранины стоит 1300 тенге. Самая дешевая бакалейная продукция в Актобе, сахар здесь стоит 143 тенге за кг, а яйца - по 115 тенге. Овощи дешевле всего в Талдыкоргане, картофель можно купить по 76 тенге и морковь за 77 тенге. В Кокшетау самая приемлемая цена на молочную продукцию, здесь кг сыра стоит 1000 тенге. А вот Уральск на этой неделе стал самым дешевым городом по продаже мясной продукции, сообщается на сайте "31 канала". Источник: kursiv.kz