Соглашение о тайм-чартере круизного лайнера Grand Holiday подписали ФГУП «Росморпорт» и круизная компания Costa Crociere SpA. Указанное судно будет использоваться в качестве плавучей гостиницы на период проведения зимних игр в Сочи в следующем году, сообщает «Росморпорт» Построенный в 1986 году 12-палубный лайнер предоставит зрителям зимних игр и временному персоналу 726 кают категории от 3 до 4 звезд. Постановка судна планируется в грузовом районе морского порта Сочи в устье р. Мзымта. Компания Costa Crociere SpA является победителем открытого запроса предложений, проведенного ФГУП «Росморпорт» в 2013 году.