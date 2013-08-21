Меркель посетила концлагерь в Дахау
Фото: Kerstin Joensson / AP Канцлер Германии Ангела Меркель посетила территорию комплекса бывшего нацистского концентрационного лагеря Дахау. Об этом 20 августа сообщает Agence France-Presse. Меркель стала первым канцлером за всю историю ФРГ, которая посетила бывший концлагерь в Дахау. Выступая перед собравшимися в лагере, она заявила, что память о судьбах его заключенных «наполняет ее чувством печали и стыда». Канцлер Германии посетила лагерь по приглашению одного из его бывших узников, 93-летнего Макса Маннхаймера. Противники Меркель, в свою очередь, раскритиковали ее за посещение лагеря. Визит в Дахау во время продолжающейся предвыборной кампании оппоненты канцлера назвали «бестактным». 22 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Меркель рассчитывает по их итогам в третий раз подряд возглавить правительство страны. Концентрационный лагерь в Дахау был одним из первых в нацистской Германии — он начал работу в марте 1933 года, спустя лишь несколько недель после прихода НСДАП к власти. Лагерь был освобожден американскими военными 29 апреля 1945 года. За время существования лагеря в нем, по данным историков, были убиты более 30 тысяч человек. Источник: lenta.ru