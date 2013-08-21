В Германии в ресторане застрелили трех человек
Фото: Uwe Anspach / DPA / AP В городе Доссенхайм на юге Германии в ходе конфликта в ресторане были застрелены три человека. Об этом 20 августа сообщает Associated Press. По предварительным данным полиции, в ресторане проводилась встреча членов ассоциации владельцев недвижимости. Между ее участниками возникла словесная перепалка, после которой один из них покинул заведение, однако вскоре вернулся обратно с оружием. Нападавший застрелил двух человек, а также ранил еще пятерых, после чего покончил с собой. Раненые были доставлены в местную больницу, их состояние оценивается как тяжелое. В полиции заявили, что точные мотивы действий нападавшего еще только предстоит выяснить. Всего в момент инцидента в ресторане находились около 20 посетителей. Источник: lenta.ru