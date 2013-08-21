На «Фукусиме» повысили уровень радиационной опасности
Фото: Itsuo Inouye / AP Уровень опасности утечки высокорадиоактивной воды, произошедшей на японской АЭС «Фукусима-1», повысили до третьей ступени по шкале INES. Об этом 21 августа сообщает Agence France-Presse. Третий уровень опасности по шкале INES квалифицируется как «серьезный инцидент», что соответствует серьезному распространению радиоактивности и угрозу облучения персонала внутри станции. До этого на протяжении последних месяцев на станции действовал первый, наименьший уровень опасности. 20 июня оператор АЭС, компания Tokyo Electric Power Co (Tepco), сообщила о том, что из резервуаров в окружающую среду вытекло 300 тонн радиоактивной воды. В Tepco заявили, что утечка стала максимальной за все время с момента аварии в 2011 году, и подчеркнули, что вода не может напрямую попасть в Тихий океан, однако существует вероятность ее попадания в грунтовые воды под территорией АЭС. Как уточняет Reuters, уровень заражения вытекающей воды таков, что за час нахождения рядом с ней человек получает дозу радиации, в пять раз превышающую допустимый уровень для работников АЭС за год. 11 марта 2011 года на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, вызванная землетрясением и последовавшим за ним цунами. Из-за радиационного заражения власти были вынуждены эвакуировать свыше 160 тысяч жителей окрестных районов. Ущерб от катастрофы, ставшей самой масштабной в истории АЭС после Чернобыля, оценивается в 11 миллиардов долларов США. Источник: lenta.ru