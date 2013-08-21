Фото: Samuel Kubani / AFP Фото: Samuel Kubani / AFP Власти города Кошице в Словакии заявили о намерении снести стену, отделяющую цыганский квартал от остальных частей города, пишет BBC News. Соответствующее обещание содержится в письме мэра Кошице Ричарда Раши, адресованного уполномоченной ЕС по образованию, культуре и делам молодежи Андрулле Вассилиу. Раши подчеркнул, что возведение стены было незаконным. По словам мэра, стена вокруг квартала, где проживают цыганские семьи, была выстроена летом 2013 года по инициативе главы района Кошице-Запад Рудольфа Бауэра. Местное руководство, отметил Раши, не поставило в известность городские власти и не получило необходимых разрешений. Между тем ранее сообщалось, что местные чиновники решили построить стену, поскольку жители этого района жаловались на постоянные угоны машин и кражи, пишет словацкая газета Novy cas. Заявление администрации Кошице последовало в ответ на жалобу Вассилиу в адрес местных властей, которую она направила 13 августа. В ней еврочиновница посчитала возведение стены стремлением изолировать национальное меньшинство, что противоречит принципам ЕС, исключающим любые формы расизма и ксенофобии. Власти ЕС особенно возмутило возведение стены в Кошице, поскольку в 2013 году этому городу был предоставлен статус «Европейская культурная столица 2013». Между тем стена вокруг цыганского квартала в Кошице стала 14-м подобным проектом в Словакии с 2009 года, утверждает BBC News со ссылкой на чешское информагентство CTK. Согласно данным переписи населения 2011 года, в стране с общим числом жителей 5,5 миллиона человек проживает около 106 тысяч цыган.160 тысяч жителей окрестных районов. Ущерб от катастрофы, ставшей самой масштабной в истории АЭС после Чернобыля, оценивается в 11 миллиардов долларов США. Источник: lenta.ru