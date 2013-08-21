Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Самый обсуждаемый автомобиль минувшей недели имеет все шансы пойти в серию. Дать проекту «добро» руководство GM убедила именно восторженная реакция публики на роскошное купе. Об этом в интервью Automotive News заявил вице-президент Cadillac Боб Фергюсон: «Этот автомобиль хотят не только наши клиенты, но и наши дилеры, - сказал он. - Elmiraj - не просто дизайнерское упражнение, а машина с маркетинговым потенциалом. Она реальна». Правда, в салоны дилеров автомобиль поступит не ранее 2015 года, поскольку Cadillac должен сперва вывести в свет свой флагманский заднеприводный седан, создаваемый на той же платформе, что и Elmiraj. К тому времени и станет ясно, насколько серийная версия будет отличаться от сногсшибательного концепта. Источник: auto.lafa.kz