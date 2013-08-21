Фото auto.gazeta.kz Фото auto.gazeta.kz - А вы куда так несетесь? – строго спросил полицейский, остановив старенький УАЗ, который толкали по дороге. В салоне сидели жених с невестой. – Дыхните, жених. Так началась  «свадьба на СТО», которая  прошла в Алматы в минувшие выходные. Анастасию и Егора Савченко скрепили узами брака  по дороге к банкетному залу. Впервые в истории свидетельство о браке заменил техпаспорт семейной жизни, выданный полицейским. В роли стража правопорядка выступил автор идеи, организатор и известный казахстанский ведущий – Виталий Дорц.     История любви молодоженов началась с ДТП по дороге на озеро Кольсай в Алматинской области. Анастасия Савченко вспоминает: Егор помог, когда машина сломалась.  Так начался роман, поэтому свадьбу решили провести в авто-стиле. «Мы хотели сделать праздник для наших родителей и друзей. Пусть они повеселятся и запомнят этот день», - пояснил Егор Савченко. Завершилась регистрация автомобильным арт-проектом «Разрисуй кортеж». Все желающие расписали  уникальный ретро-автомобиль молодоженов - УАЗ. Гостям и прохожим выдали  баллончики с красками, а также средства защиты – перчатки, дождевики и бахилы.  Каждый смог попробовать себя мастером аэрографии. «Разукрашенный автомобиль вернется на СТО, где стоял раньше, и похоже станет его достопримечательностью, - рассказал руководитель Dorc Event Projects Виталий Дорц. Во время свадьбы на СТО невеста не кидала букет. К нему был прикреплен болт, а  подружкам вынесли гайки. И только одна гайка подошла. Даже свои кольца молодожены нашли в автомобильных колесах, торжественно вынесенных к месту регистрации. А гости  ко всеобщей радости обнаружили под капотом УАЗа барную стойку. Этикетки на бутылках гласили, что внутри «Антифриз» и «Автошампунь», но как показала дегустация, под этими названиями было замаскировано вино и шампанское.  От Виталия Дорца в подарок достался волшебный жезл, который поможет преодолевать  трудности в семейной жизни. «Например, не будет денег – встанешь на перекресток и махнешь палочкой», - пошутил полицейский, отдавая честь молодоженам. Источник: auto.gazeta.kz