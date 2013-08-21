Фото: Аян Мурат Фото: Аян Мурат Столичное Управление дорожной полиции организовала автопробег, с целью привлечь внимание общественности к проблеме детского травматизма на дорогах. Автопробег, организованный в рамках подготовительного этапа республиканской акции «Внимание, дети!», прошел под девизом «Мы за безопасность на дороге!». Проф-мероприятие поддержали представители автошкол города по обучению экстремальному вождению «Sport racing», а так же байкерский клуб «Astana Raiders MCC».
В рамках мероприятия, участники автопробега проехались по главным проспектам старой и новой части Астаны. Во время остановок в людных местах города, всем прохожим, а так же другим участникам дорожного движения раздавались памятки и сочинения школьников, призывающие к соблюдению ПДД, а в знак поддержки акции – тематические футболки и кепки с надписью «Мы за безопасность на дороге!».
По мнению инициаторов автопробега – УДП ДВД г. Астаны – эта акция привлечет внимание общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и снизит количество ДТП к минимуму. Так, за 7 месяцев текущего года, в 80 из 339 зафиксированных в Астане дорожно-транспортных происшествий погибло 2 ребенка, еще 80 получили различные травмы и увечья. В целом, по вине водителей совершено 250 ДТП, в которых погибло 29 и травмировано 270 человек. В свою очередь, дорожные полицейские напоминают всем водителям о скором начале учебного сезона, и просят быть предельно внимательными на дорогах.
