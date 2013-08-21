Инцидент произошел 16 августа примерно в 23.00. - В наше заведение ворвались 15 человек в штатской одежде, ничего не объясняя, скрутили руки нашим помощникам менеджеров, затолкали их машину марки "Газель", и увезли их в неизвестном направлении, - указала в заявлении исполнительный директор ТОО "Инфинити-Орда" Гульнар УМИРОВА, обращенном к местным начальникам прокуратуры, ДКНБ и УСБ ДВД. По словам владельцев заведения "Армада", при задержании сотрудников ресторана присутствовали 4 автомобиля ППС с мигалками, которые перекрыли подъезды к ресторану. В городском отделе, куда привезли сотрудников "Армады", с персонала сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и заставили заполнять протоколы, что якобы те оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. На следующее утро парней привезли уже в суд по административным делам, где в отношении 8 охранников вынесли постановление о признании их виновными по статье 355 ч2 КоАП с наложением ареста на 5 суток. Остальные же шестеро задержанных были отпущены из изолятора на утро следующего дня. - Оказывается, весь этот беспредел организовали сотрудники полиции для того, чтобы, оказав психологическое давление на сотрудников "Армады", получить "зеленый свет" для себя, точнее, для беспрепятственного посещения данного заведения и бесплатного обслуживания, - рассказала в заявлении исполнительный директор ТОО "Инфинити-Орда" УМИРОВА. 20 августа пресс-служба ДВД области по данному факту распространила пресс-релиз, в котором было указано, что "оперативные сотрудники отдела криминальной полиции прибыли в этот вечер в "Армаду" по служебным делам в позднее время исключительно из-за того, что именно эти люди работают в ночное время". Также в сообщении подчеркивается, что оперативники не заходили в заведение. Согласно пресс-релизу, охранники отказались называть имена, должности, вели себя угрожающе и словесно оскорбляли сотрудников УВД. Это и послужило тому, что было вызвано подкрепление в виде наряда ППС. Кроме того, в отношении 8 охранников были составлены протоколы о неповиновении, а не о сопротивлении представителям правоохранительным органам. Также в распространенном пресс-релизе сообщается, что в вышеуказанном ресторане не раз фиксировались факты избиения охранниками "Армады" посетителей. В частности, "в УВД уже поступило заявление от супружеской пары, которую избили охранники "Армады". Оказалось, что среди задержанных охранников уже опознали нападавших на них лиц. Сейчас охранники дают показания о том, что официально числились помощниками администратора, а на самом деле выполняли функции охранников. К слову, у владельцев заведения имеются видеозаписи всего происходившего, снятые камерами внутреннего и наружного наблюдения, которые могут послужить доказательством того, действительно ли сотрудники ресторана оказали сопротивление представителям правоохранительных органов, или все же это был факт неповиновения силовикам.