Фото с сайта vpolitehe.kz Фото с сайта vpolitehe.kz В Актобе с начала республиканской акции «Дорога в школу», которая традиционно проходит с 1 августа по 30 сентября, собрано уже 31 107 310 тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление по защите прав детей Актюбинской области. По информации ведомства, на столь внушительную сумму, собранную государственными органами, спонсорами и меценатами оказана благотворительная помощь 2 351 школьнику. Сегодня очередное вручение школьных форм и канцелярских товаров состоялось в одном из ресторанов Актобе. 30 юных актюбинцев получили все необходимое для нового учебного года из рук заместителя акима Актюбинской области Сары НУРКАТОВОЙ. Республиканская акция «Дорога в школу», целью которой является оказание поддержки детям из малообеспеченных семей при подготовке к школе, проводится с 2008 года. К слову, в прошлом году подобная помощь была оказана более чем 28 тысячам актюбинских детей на сумму свыше 271 миллиона тенге.