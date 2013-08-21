Она также отметила, что Саламат АМАНБАЕВ ранее работал директором департамента по контролю и социальной защите населения по Актюбинской области. У него два высших образования — экономическое (Алма-Атинский институт народного хозяйства) и юридическое (Московская государственная юридическая академия). С 1990 года работал на различных руководящих должностях в финансово-налоговой системе.